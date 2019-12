Grève contre la réforme des retraites : ces secteurs économiques qui souffrent

Les semaines qui précèdent Noël sont les plus importantes de l'année pour de nombreux commerçants, restaurants et hôteliers. Mais avec la grève contre la réforme des retraites, certains ont vu leur chiffre d'affaires chuter de 40%. Et c'est parfois plus en Île-de-France. À Paris par exemple, la fréquentation de magasins à quelques jours de Noël inquiète. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.