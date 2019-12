Grève contre la réforme des retraites : comment le conflit du secteur aérien a-t-il été désamorcé ?

Les transports aériens craignent aussi pour leurs retraites. Un préavis de grève avait été déposé pour le 3 janvier. Mais les pilotes de ligne viennent d'obtenir le maintien de leur âge de départ à 60 ans et de leurs caisses complémentaires autonomes. Bénéficiant également de cette dernière concession, les stewards et les hôtesses de l'air ont suspendu leur appel à la grève. Seuls les personnels au sol maintiennent leur préavis de grève. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/12/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.