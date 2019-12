Grève contre la réforme des retraites : ils utilisent le système D pour continuer à travailler

La grève contre la réforme des retraites continuera vendredi. Face à ce mouvement qui s'annonce long, les Français tentent de s'adapter. Dans les Hauts-de-France par exemple, il n'y aura pas plus de deux TER sur dix, et une autre manifestation est prévue pour samedi. Salariés et entreprises développent des trésors de système D pour y faire face. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.