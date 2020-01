Grève contre la réforme des retraites : l’âge pivot au cœur des négociations

L'âge pivot à 64 ans pour tous en 2025 survivra-t-il ? D'après François Lenglet, il ne restera pas en l'état, car c'est le prix du ralliement de la CFDT à la réforme. Et le gouvernement a besoin de ce ralliement pour espérer éteindre les autres foyers de contestation. Alors, comment va-t-il être modifié ? Quelles sont les possibilités ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.