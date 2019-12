Grève contre la réforme des retraites : les marges de manœuvre du gouvernement

Pour pouvoir créer un régime de retraite unique, notre pays va avoir besoin de nombreuses années et des milliards d'euros. D'abord, la mise en œuvre de la réforme pourrait être différée et chacun des régimes existants disposerait de son propre calendrier pour rejoindre le futur régime universel. Ensuite, il faudrait compenser les pertes financières que subiraient les victimes de la réforme. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.