Grève contre la réforme des retraites : les paroles de salariés privés dans les manifs

Pour les syndicats, le but de la troisième journée d'action était de mobiliser le plus de manifestants possibles. Selon le ministère de l'Intérieur, ils étaient 615 000 dans tout le pays (1,8 millions selon la CGT). Dans les cortèges, nous avons rencontré des salariés du privé. Les détails dans la vidéo-ci dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.