Grève contre la réforme des retraites : les prévisions de trafic SNCF pour vendredi

La situation sera encore très compliquée sur les rails pour vendredi. Seul un TGV sur dix circulera et certaines lignes seront supprimées. En revanche, ce sera un peu mieux pour les TER, 30% du trafic sera assuré grâce notamment à des bus de substitution sur les lignes régionales. Plus de détails avec notre journaliste, Antoine de Précigout, en direct de la gare Montparnasse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.