Grève dans les centrales : des coupures cet hiver ?

Les grévistes sont toujours là et la centrale de Gravelines tourne encore au ralenti depuis six jours. Concrètement, pour l'instant, les agents stoppent les opérations de maintenance, notamment sur l'un des six réacteurs de la centrale. RTE, gestionnaire du réseau de transport d'électricité, estime dans son dernier rapport qu'une prolongation du mouvement social aurait des conséquences importantes sur le cœur de l'hiver, concrètement, des coupures d'électricité. Pour le moment, les grèves n'ont pas de conséquence directe, mais avec cet hiver avec une demande d'énergie accrue, la puissance de ces réacteurs sera cruciale. Leur arrêt dans le contexte de crise énergétique actuelle serait très problématique pour EDF. "Il faut bien comprendre que pour cet hiver, chaque mégawatt d'électricité est important. Avec ces grèves qui n'étaient pas anticipées, s'il nous manque un, deux ou trois réacteurs, ça aura un effet négatif sur la sécurité de l'approvisionnement", affirme Nicolas Goldberg, expert énergie chez Colombus Consulting. Pour le moment, cinq réacteurs nucléaires sur les quinze qui devaient redémarrer d'ici janvier ne pourront pas le faire à la date prévue. TF1 | Reportage F. Litzler, Z. Ajili, C. Yzerman