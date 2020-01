Grève dans les incinérateurs de déchets franciliens : quelles conséquences ?

Depuis une semaine, les trois sites d'incinération d'Île-de-France sont en grève contre la réforme des retraites. Il devient de plus en plus compliqué de gérer les déchets. En temps normal, ils en brûlent 6 000 tonnes. Désormais, tout est acheminé à plus de 50 km de la capitale, mais ce n'est qu'une solution d'urgence qui coûte 400 000 euros par jour. Une alternative qui ne peut plus durer pour les responsables. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.