Grève dans les transports : combien de kilomètres de bouchons en Île-de-France mercredi soir ?

Anticipant les embouteillages attendus dans les prochains jours compte tenu d'un trafic très perturbé à la SNCF le week-end prochain, de nombreux automobilistes ont déjà pris la route ce mercredi pour un départ en vacances. À 18h, on enregistrait près de 530 km de bouchons cumulés en Île-de-France. C'est deux fois plus que la moyenne. Une situation exceptionnelle, plus proche d'une veille de week-end.