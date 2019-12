Grève dans les transports : elle coûte de plus en plus cher aux usagers

Les perturbations liées aux grèves dans les transports gênent de nombreuses personnes dans leur travail au quotidien. Elles commencent d'ailleurs à coûter cher aux usagers. Parmi eux, certains ont multiplié les dépenses en carburant ou en garde d'enfants. Ainsi, les factures s'allongent et les pertes s'accumulent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/12/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.