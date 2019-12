Grève dans les transports : hausse des accidents de deux-roues

Depuis le début des grèves, les vélos sont partout, plus 130 % de cyclistes selon la Mairie de Paris. Le nombre de scooters et de trottinettes électrique sur les routes a aussi augmenté, et la cohabitation n'est pas simple. Avec des lignes blanches qui disparaissent ou des casques absents, les accidents augmentent. Depuis deux semaines, on a enregistré 31 % d'intervention en plus pour les pompiers de la capitale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.