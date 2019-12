Grève dans les transports : incidents entre grévistes et non grévistes

Le fait que les transports en commun soient presque en arrêt en Île-de-France ne signifie pas que tous les agents de la SNCF et de la RATP sont en grève. Ce lundi, le taux des grévistes de la SNCF était de 17%, mais 77,3% des conducteurs de train étaient en grève. Et en plusieurs endroits les rapports entre grévistes et non grévistes ont été tendus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.