Grève dans les transports : l'augmentation des arrêts maladie à la RATP fait polémique

La direction de la RATP a constaté un phénomène inédit, l'explosion du nombre d'arrêts maladie. Entre la première quinzaine de décembre 2018 et celle de 2019, ils sont passés de 141 à 446 chez les conducteurs. Cela équivaut à une hausse de 216%. Est-ce un moyen de faire grève en étant indemnisé par l'Assurance Maladie ? Ces arrêts maladies sont-ils tous justifiés ?