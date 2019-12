Grève dans les transports : l'axe Lyon-Paris le plus touché

L'axe Lyon-Paris sera le plus fréquenté ce week-end. Plus de 200 000 voyageurs transitent par la gare de la Part-Dieu. En cette période habituellement, la SNCF est au maximum de ses capacités. Mais cette année, il y aura beaucoup moins de trains en circulation en raison de la grève générale commencée le 5 décembre. Que vont faire les usagers ? Nos équipes sont parties à leur rencontre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.