Grève dans les transports : le front syndical se fissure

Les syndicats se divisent sur la poursuite du mouvement de grève dans les transports. L'UNSA, première organisation à la RATP et deuxième à la SNCF, appelle à une "pause". La CGT, tout comme la Force Ouvrière et Solidaire, continue le mouvement. La CFDT fera connaitre vendredi matin sa position sur le sujet.