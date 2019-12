Grève dans les transports : le système D pour rentrer après Noël

La grève continue dans les transports avec toujours de nombreuses perturbations pour jeudi. La gare Montparnasse, celle de l'Est et du Nord n'ont pas vu passer le moindre TGV avant la mi-journée. De nombreux voyageurs devaient pourtant rentrer après la pause de Noël. Toute la journée, ils ont cherché une autre façon de revenir chez eux en véhicule. Comment se sont-ils débrouillés ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/12/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.