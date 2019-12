Grève dans les transports : le trafic routier se fluidifie à nouveau en Île-de-France

Le trafic est en train de se fluidifier à nouveau en Île-de-France, avec 110 kilomètres de bouchons soit quatre fois moins que le pic enregistré entre 17h15 et 17h30. Les bouchons sont survenus plus tôt que d'habitude, car les Franciliens avaient pris leur disposition en quittant leur travail en avance. Pour rappel, le pic de la journée a été enregistré ce matin avec 631 kilomètres de bouchons. Jusqu'ici, c'est le record de l'année 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.