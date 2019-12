Grève dans les transports : les compagnies d’autocar prises d’assaut

Depuis le début des vacances et pour faire face à la grève SNCF, certaines compagnies de car proposent deux fois plus de voyages que d'habitude. Pour y parvenir, elles mobilisent leurs partenaires. Le gouvernement a exceptionnellement autorisé les conducteurs à rouler deux heures de plus par jour. Une dérogation pour tenir compte des embouteillages qui rallongent parfois le temps de parcours. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/12/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.