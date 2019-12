Grève dans les transports : les plans B des familles pour les départs en vacances de Noël

Y aura-t-il des trains pour la période des fêtes ? L'incertitude règne à quelques jours de Noël. Les familles s'organisent pour se déplacer. Bethany Griffiths, par exemple, pense louer une voiture de particulier pour rejoindre ses parents dans Lot, si les trains ne sont pas maintenus. Autres solutions possibles, faire du covoiturage ou encore conduire sa propre voiture et la garer à l'aéroport. Le système D est de retour. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.