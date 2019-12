Grève dans les transports : les prévisions de trafic pour mardi 10 décembre

Après une première mobilisation réussie le jeudi 5 décembre 2019, avec huit cent mille manifestants dans tout l'Hexagone selon les chiffres officiels, les syndicats appellent à une deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Notre envoyé spécial à la gare Montparnasse (Paris), nous livre les prévisions pour les trains de la SNCF et la RATP pour mardi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.