Grève dans les transports: Montéa détourne un titre culte de Mariah Carey

Montéa, une jeune chanteuse parisienne, a publié une parodie du titre culte "All I want for Christmas Is You" de Mariah Carey. Elle a détourné ce tube mythique de Noël pour réclamer davantage de transports en commun dans la capitale. Son clip fait un malheur sur les réseaux sociaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/12/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.