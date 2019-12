Grève dans les transports : parcours du combattant pour rejoindre son lieu de réveillon

Pour ne pas rester à quai, certains voyageurs ont multiplié leur chance en achetant plusieurs billets, alors que d'autres ont tenté de monter dans un train sans billet. Pour ceux qui ont eu un billet valide, il ne fallait surtout pas louper le train et le réveillon en famille. Seuls deux TGV sur cinq en moyenne ont circulé sur les grandes lignes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/12/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.