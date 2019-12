Grève dans les transports : prévisions SNCF pour le week-end

Le week-end prochain, le trafic s'améliore avec six TGV sur dix en circulation. Certains conducteurs ont repris le travail. Et la SNCF continue d'optimiser ses trains en accrochant deux rames ensemble, et en utilisant les voitures à double étage. En tout, 800 000 clients sont attendus en gare. Découvrez la répartition pour l'ensemble du territoire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/12/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.