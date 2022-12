Grève des contrôleurs : week-end noir à la SNCF

Pour Clara, c’est une mauvaise nouvelle. Son train pour Lille (Nord), prévu ce vendredi après-midi, vient d’être annulé. Le trafic dans les gares est fortement perturbé pendant tout le week-end. Seulement quatre TGV et Intercités sur dix vont circuler. Dans les détails, vers le Nord, ça sera un TGV sur deux, un sur trois en direction de l’Est et du Sud-Est, et seulement un sur quatre vers l’Atlantique et pour tous les Ouigo. Les contrôleurs l’ont fait savoir à l’avance à certains voyageurs. Mais que veulent les contrôleurs en grève ? Renald Szpitalnik travaille depuis 19 ans à bord des trains. Il demande une augmentation de ses primes, et évoque la pénibilité de son métier. La SNCF rappelle que ce mouvement intervient après plusieurs semaines de négociations. La compagnie s’engage à rembourser et à échanger les billets des voyageurs concernés sans frais. Les syndicats ont déposé deux autres préavis de grève pour la période des fêtes. TF1 | Reportage B. Guenais, R. Rosso, B. Chastagner