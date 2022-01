Grève des éboueurs à Marseille : des craintes pour l'environnement

Chaque jour, ils font un état des lieux inquiet, des tas de détritus qui s'amoncellent au cœur de Marseille. "Au prochain coup de mistral, à la prochaine pluie, tout ça va se déverser dans la mer Méditerranée. Ce pot de yaourt-là, on va le retrouver sur les plages", craint Alexandre Mounier, président de l'association "1 Déchet Par Jour". Pour alerter, l'association a décidé d'adresser une lettre ouverte à la métropole, une pétition signée par d'autres collectifs et de plus en plus d'habitants, qui ont peur de revivre la catastrophe écologique de la première grève en octobre dernier. "Il avait plus et les déchets ont flotté dans les rues", raconte une mère de famille. Les images sont encore dans tous les esprits. Des torrents de poubelles, des tonnes de déchets qui, via le fleuve Huveaune, avaient rejoint la mer en octobre, juste avant qu'une deuxième grève en décembre laisse de nouvelles traces dans le paysage. Aujourd'hui, les Marseillais sont excédés. "On sort à peine des stigmates de la deuxième grève. On commençait à avoir une ville un petit peu plus propre. Et maintenant, on repart sur une autre grève", s'exprime Philippe Yzombard, président de la confédération des Comités d'intérêts de quartier de Provence. TF1 | Reportage M. Perrot, S. Fargeot