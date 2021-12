Grève des éboueurs à Marseille : riverains et commerçants excédés

Les tas d'ordures s'étendent chaque jour un peu plus depuis deux semaines dans un quartier de Marseille. Depuis mardi soir, tout le centre-ville déborde aussi. La grève des éboueurs s'est durci et les Marseillais commencent à être excédés. À l'approche des fêtes, les commerçants qui reçoivent beaucoup plus de marchandises que d'habitude ne savent plus comment faire. Corinne Pellegrini, présidente de l'association des commerçants dans le quartier de Saint-Barnabé, garde les cartons vides à l'intérieur de sa boutique de décoration pour ne pas en rajouter dans la rue déjà bien obstruée. Les commerçants d'un quartier envisagent même de faire appel à une entreprise de ramassage privée pour ne pas gâcher cette période festive. Cela parce que cette nouvelle grève, deux mois après la précédente, s'amplifie. La collecte des ordures est totalement à l'arrêt. Les éboueurs qui travaillent selon la cour régionale des comptes 3h15 en moyenne par jour veulent renégocier avec la métropole leur temps de travail en raison de la pénibilité de leur métier. La suite dans la vidéo ci-dessus. T F1 | Reportage P. Lefrançois, H.P Amar