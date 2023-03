Grève des éboueurs : des mesures d'urgence possibles ?

Dans les rues de Nantes, le facteur doit affronter un paysage bien encombré. Certains ont la chance d’avoir une arrière-cour. Les autres font ce qu’ils peuvent. La mairie n’ira pas contre le droit de grève et n’interviendra qu’en fonction des événements. À Paris, malgré les panneaux d’interdiction de la ville, des ordures s’entassent. Il y a bien quelques initiatives citoyennes, mais les trottoirs deviennent périlleux, en particulier pour un non-voyant. Certains commerçants ont recours au système D, mais d’autres sont à bout, en particulier les restaurateurs. Alors que faire ? Peut-on réquisitionner, peut-on obliger les agents de la propreté de la ville à ramasser des poubelles ? En droit des collectivités territoriales, le maire est seul à décider. Le préfet peut réquisitionner, mais seulement après une mise en demeure restée sans résultat. En attendant, consigne est donnée à ceux qui le peuvent, de conserver leur poubelle chez eux. C’est faisable pour un particulier, plus difficile pour un grand magasin. TF1 | Reportage C. Chapel, F. Moncelle, J. Clouzeau