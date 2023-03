Grève des éboueurs, jusqu'à quand ?

À Paris, les touristes sont surpris par les 7 000 tonnes de déchets dans les rues. La mairie de Paris a commencé à faire appel lundi soir à des sociétés privées, pour dégager certains secteurs. "On ne casse pas la grève, nous ne pouvons que gérer des situations d'urgence dans les endroits où il y a des grévistes, pour la sécurité de la circulation et pour le risque de salubrité publique", explique Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la maire de Paris. Si la situation s’aggrave, ce n’est pas la mairie, mais la préfecture de police qui pourrait procéder à des réquisitions de personnel. À Saint-Brieuc, les éboueurs ont reconduit la grève cette après-midi. Mais la situation est bien différente. Une sorte de service minimum a été mise en place. Quatre camions contre 27 habituellement, poursuivent le ramassage dans des zones très précises comme les EHPAD, les hôpitaux et les gros commerces. Pour l’instant, hors de question pour la préfecture de procéder à des réquisitions. TF1 | Reportage J. Roux, F. Moncelle, M. Pirckher