Grève des médecins : comment se faire soigner vendredi ?

Un jeune patient est reçu en urgence par une généraliste pour un problème au genou. Vendredi 13 octobre 2023, ce ne sera pas possible, le cabinet sera fermé. Comme 60% des médecins libéraux d’Île-de-France, le docteur Caroline Delaet entamera une grève illimitée. Dans la salle d'attente, des affiches expliquent aux patients les raisons de ce mouvement, qui vise à la réouverture des négociations avec l’assurance-maladie. Des patients inquiets, mais compréhensifs. Vendredi, l’activité médicale tournera aussi au ralenti dans certaines cliniques. Des opérations ont été déprogrammées, les urgences seront renvoyées vers l’hôpital. Une maison de santé, qui assure une permanence des soins, sera ouverte vendredi. La journée s'annonce chargée. "Je suis à 100% avec mes confrères qui font grève demain, mais il faut bien qu'il y en ait un qui soit sur le terrain", s'exprime le docteur Joël Valendoff. L'autre recours pour les patients, c'est de se tourner vers une téléconsultation, ou un service SOS Médecin, mais attention, là aussi, certains soignants pourraient suivre la grève. TF1 | Reportage C. Bayle, C. Auberger