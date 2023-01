Grève des médecins généralistes : le casse-tête pour les patients

Fabienne a beau cherché, mais il est impossible de prendre rendez-vous avec un médecin, aujourd'hui. Elle n'a trouvé une première disponibilité que vers le seize mars. Elle habite dans un désert médical et en plus c'est la grève. Pour elle, c'est un sentiment d'abandon de la part des médecins. Dans le département de l'Eure, une personne sur trois n'a pas de médecin traitant. Il existe des maisons de santé, mais avec ses neuf médecins généralistes pour 18 000 patients, c'est insuffisant. Décrocher un rendez-vous relève de l'exploit. Le docteur généraliste Cécile Singer n'a fait grève qu'une journée en décembre. Et par conscience professionnelle, elle ne peut pas reprendre le mouvement. Malgré tout, elle ne cache pas son désarroi : "J'ai beaucoup d'énergie, je suis passionnée de mon métier et pourtant, j'ai la sensation de baisser les bras." Pour épauler les médecins, il y a une pharmacie qui a un dispositif de consultation à distance. Mais en cette période de grève, le service est pris d'assaut. Elle se retrouve face à des problèmes qui ne relèvent pas de ses compétences. Or, trouver un autre médecin est une mission quasi impossible dans ce désert médical. Et la grève des médecins généralistes doit se poursuivre, au moins, jusqu'au huit janvier. TF1 | Reportage O. Lévesque, Q. Trigodet