Grève des usines d’incinération : les poubelles débordent à Paris

Les membres du syndicat CGT-Énergie bloquent les trois sites d'incinération des ordures ménagères d'Île-de-France depuis plusieurs jours. Ils viennent tout juste de reconduire cette grève qui concerne douze millions d'habitants. À Paris et dans plusieurs autres communes, les poubelles s'amoncellent. Le préfet a réquisitionné certains salariés, mais seulement pour mettre en place une solution d'urgence. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.