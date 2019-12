Grève du 5 décembre : à quoi faut-il s'attendre ?

Les transports seront très perturbés jeudi 5 décembre à Paris. Dans les autres villes de France, les prévisions de trafic ne seront annoncées que mercredi. Au niveau national, la SNCF a d'ailleurs déjà annoncé qu'il n'y aurait aucun train disponible à la réservation du 5 au 8 décembre. Le mouvement s'annonce général, car le privé aussi se mobilise en masse. Plus de 1 000 préavis de grève ont été recensés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.