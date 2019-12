Grève du 5 décembre : comment les entreprises et les salariés gèrent les perturbations ?

Des millions de salariés ont tout de même réussi à se rendre au travail, malgré les perturbations générées par les manifestations de ce 5 décembre 2019. Pour cela, certains se sont organisés et ont déployé des trésors d'ingéniosité. Congé, télétravail, covoiturage, ou encore déplacement à vélo... Découvrez les dispositions qu'ils ont prises. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.