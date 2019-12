Grève du 5 décembre : des manifestants témoignent

Outre les cheminots, les agents d'EDF et de la RATP, des salariés ou des indépendants, qui ne descendent pratiquement jamais dans la rue et qui n'ont jamais fait grève, seront également dans la rue jeudi. Ils ont parfois hésité longtemps avant de rejoindre la contestation. Qui sont-ils ? Que reprochent-ils exactement à la réforme des retraites ? Nos équipes ont recueilli le témoignage de certains d'entre eux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.