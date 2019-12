Grève du 5 décembre : un dispositif de sécurité exceptionnel à Paris

Le cortège partira de la gare du Nord, se dirigera vers la place de la République avant d'arriver place de la Nation. Par expérience, la plupart des banques sur le trajet ont été protégées. L'objectif de la préfecture est de faire en sorte que cette manifestation se déroule pacifiquement. Pour encadrer le cortège, près de 6 000 policiers et gendarmes seront mobilisés. En plus, 180 motos ont également été déployées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.