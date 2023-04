Grève du 6 avril : transports, stations-service... Quelles perturbations ?

Courir pour attraper le dernier train ou chercher un plan B. En gare, le mercredi soir, les passagers sont encore une fois confrontés à la débrouille. Jeudi, compter trois TGV sur quatre, un TER sur deux, et un Intercités sur quatre. La grève prendra fin vendredi matin. Pas de préavis pour l'instant pour le week-end de Pâques. Mais certains clients ont quand même changé leurs programmes. Du côté du transport en commun, trafic quasi normal dans les bus et métros d'Île-de-France. Ce sera compliqué en région comme à Montpellier ou à Nice. Aucun bus ni tramway n'y circulera. Des métropoles régionales sont également touchées par la grève des contrôleurs aériens. Environ 20 % de vols annulés au départ de Nantes, Bordeaux, Toulouse et Marseille. En revanche, aucune perturbation dans les aéroports parisiens. Sur la route, 8 % des stations-service manquent encore d'au moins un carburant, mais ça s'améliore, notamment dans l'Ouest. Du mieux grâce aux réquisitions des derniers jours dans la raffinerie de Gonfreville-l'Orcher et à la reprise du travail à Saint-Jérôme Gravenchon. À quelques jours de Pâques, y aura-t-il du carburant pour tout le monde ? Enfin, dans les écoles, 20 % des enseignants du primaire seront grévistes demain. Ils étaient 30 % la semaine dernière. TF1 | Reportage V. Dépret, P. Dumortier, F. Coutur