Grève générale contre l’obligation vaccinale : la Guadeloupe sous tension

Des dizaines de pneus jonchent le sol à l'entrée du CHU de Pointe-à-Pitre. L'hôpital est partiellement bloqué. À l'intérieur, les différents services sont en grève. “Vous avez les soignants, les brancardiers, les ambulances privées et les pompiers. Ça va se généraliser petit à petit, ça va être toute la Guadeloupe, c'est sûr”, affirme Véronique Mayeko, infirmière en psychiatrie, au micro de TF1. Les enseignants, les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration participent au mouvement. Ils se mobilisent contre l'obligation vaccinale, notamment contre les suspensions de poste. “J'ai quand même deux enfants en bas âge à nourrir, mon mari aussi est un hospitalier. Nous sommes deux suspendus. Donc on fait comment, lance Lynsee Baloji, attachée de recherche clinique à la direction de la recherche clinique au CHU de Pointe-à-Pitre. L'appel à la grève générale illimitée a été lancé lundi 15 novembre. Depuis, de nombreux blocages sont organisés. Cela touche directement les habitants, qui sont divisés. En Guadeloupe, le taux de couverture vaccinale d'au moins une injection pour les plus de 18 ans est de 46%. Les automobilistes se sont rués vers les stations-services par crainte d'une pénurie. “Les particuliers, les usagers comme moi, nous sommes pénalisés”. Dans ce climat de tension, les Guadeloupéens craignent que la grève ne paralyse l’île comme en 2009. Ce qui est sûr, c'est qu'elle va se prolonger dans les jours à venir. Les blocages eux aussi vont se multiplier”, rapporte notre journaliste sur place Anaïs Lebranchu. TF1 | Reportage A. Santos