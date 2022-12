Grève GRDF : 1 500 foyers privés de gaz

Privés de chauffage depuis 18 jours, ce couple et ses trois enfants grelottent. Ils n'ont pas pu être raccordés au gaz après avoir emménagé dans leur nouvelle maison. Cela en raison d'une grève d'une partie des techniciens de GRDF. Il a donc fallu trouver des moyens de substitutions, comme les chauffages d'appoint. Ce n'est pas mieux dans la cuisine, ils sont obligés de chauffer de l'eau à la plaque pour se laver. Des conditions assez extrêmes et inquiétantes pour les tout petits enfants, souvent malades. La famille a finalement été raccordée au réseau le soir du dimanche 27 novembre. Mais 1 500 foyers français, principalement en Île-de-France, n'ont toujours pas de gaz. En cause, le rejet par la CGT d'un accord majoritaire sur les salaires, signé par trois organisations syndicales. Ils prévoient une augmentation de 2,3%. Selon ce représentant, Marc Bontemps, cela n'est pas suffisant. Depuis hier, GRDF dépêche des équipes non-grévistes en renfort. La tension ne retombe pas et la CGT se dit prête à poursuivre le mouvement. TF1 | Reportage V. Dépret, C. Bayle, C. Souary