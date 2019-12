Grève : les prévisions de trafic SNCF et RATP

Seuls 3% des TER seront en service jeudi sur tout le territoire, et un train sur dix pour les TGV et les Intercités. Les grandes lignes circuleront au compte-gouttes, avec un train sur six maintenu dans le Nord et l'Est. Un train sur dix circulera sur l'axe atlantique et le sud-est. Même le trafic international sera perturbé avec la moitié des Eurostar et deux tiers des Thalys en circulation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.