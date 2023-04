Grève, perturbations : à quoi faut-il s'attendre demain ?

Barrage filtrant ce mercredi matin au nord de Nantes. Les voitures passent, mais pas les camions. Il est impossible de livrer la zone commerciale qui se trouve un peu plus loin. Des actions coup de poing comme celui-ci, il y en aura un peu partout en France jeudi 13 avril 2023, en plus des manifestations. La tendance désormais, c'est moins de grève massive, plus de coup d'éclats. Sur les rails, trafic moins perturbé que la semaine dernière. La SNCF prévoit quatre TGV sur cinq, trois TER sur cinq et un intercité sur cinq. "Je comprends les manifestants, mais c'est fatigant", s'exaspère un voyageur. Trafic aérien partiellement perturbé. Quatre vols sur cinq assurés dans les aéroports de Nantes, Bordeaux et Toulouse. Dans les raffineries, dans les centrales nucléaires, des salariés seront en grève jeudi, mais cette fois, elle ne devrait pas être reconductible. En revanche, les syndicats annoncent que huit barrages vont arrêter de produire de l'électricité. Celui en Bretagne est d'ores et déjà à l'arrêt. Quant aux images de montagnes de déchets, seront-elles à nouveau d'actualité dans les jours qui viennent ? La grève des éboueurs reprend demain à Paris et elle est reconductible. TF1 | Reportage T. Jarrion, L. Delsol, M. Giraud