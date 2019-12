Grève : quel impact sur l'économie ?

Il est impossible pour les engins de travaux publics d'arriver sur les chantiers à cause des embouteillages. Cela entraîne des centaines de milliers d'euros de pertes par jour. Dans l'hôtellerie et la restauration, les annulations remplacent les réservations depuis la semaine dernière. Le chiffre d'affaires dégringole. Certains établissements parisiens ont enregistré jusqu'à 50% d'annulation le week-end dernier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.