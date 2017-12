La grève sur les RER A et B provoque un record de bouchons en Île-de-France

Ce mardi 12 décembre 2017, les RER A et B, les deux lignes de transport en commun les plus fréquentées d'Europe, étaient en grève. Les effets se sont fait sentir dès cinq heures du matin. Des dizaines de milliers de passagers ont attendu longtemps dans le froid. D'autres, qui ont tenté de se rendre au travail en voiture, se sont retrouvés piégés dans les embouteillages. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.