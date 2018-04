Grève SNCF : combien de temps ça va durer ?

Cette première phase de la grève à la SNCF dure officiellement deux jours, soit 48 heures. Elle devrait donc s'arrêter mercredi 4 avril à 19 heures. Ce ne sera donc pas le cas car le trafic ne reprendra au mieux que jeudi 5 avril à 8 heures. En effet, sur le préavis de grève de la CGT, UNSA et CFDT, les cheminots sont appelés à cesser leur travail ce lundi 2 avril à 19 heures jusqu'au jeudi 5 avril à 8 heures. La procédure de sécurité de la compagnie pourrait encore conduire à une perturbation du trafic jeudi notamment en Ile-de-France, avant un nouvel appel au mouvement dès ce samedi 7 avril à 19 heures. En théorie, les usagers feront face à une succession de grèves et de services perturbés jusqu'à la fin du mois de juin. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.