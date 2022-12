Grève SNCF : des vacances de Noël à nouveau menacées ?

Une grève se déroulant pendant les fêtes, ce n'est pas vraiment une surprise pour les voyageurs. Mais cette nouvelle menace de grève inquiète. Des trains à l'arrêt en décembre, est-ce vraiment une habitude ? En 20 ans, on compte quatorze mouvements sociaux pendant le mois de décembre, dont trois à Noël. Pour les grévistes, c'est un moyen souvent efficace pour faire pression sur la direction. C'est une stratégie bien rodée, pour réclamer de meilleures conditions de travail. Ces arguments permettront-ils de mobiliser de nouveaux cheminots d'ici les trois prochaines semaines ? Ce n'est pas certain selon les experts, car cette fois, c'est un collectif de contrôleurs qui est à l'origine de la grève et non pas les syndicats habituels. La direction de la SNCF a aussi tout intérêt à trouver rapidement un accord avec les grévistes. Le coup d'une nouvelle grève serait très élevée pour la compagnie ferroviaire, qui espère pouvoir vendre plus de quatre millions de billets pendant les fêtes de fin d'année. TF1 | Reportage C. Gerbelot, A. Hanout, G. Parrot