Grève SNCF : comment le gouvernement et les syndicats ont-ils pu négocier ?

La grève ne devrait reprendre officiellement que le samedi 7 avril à 19 heures. En effet, la circulation des trains a repris ce jeudi 5 avril 2018, non pas après 48 heures mais 61 heures de grève. Quelques lignes sont restées malgré tout perturbées sur les Transiliens et les TER. La circulation était quasi normale en revanche pour les TGV. C'est dans ce même contexte que le gouvernement et les syndicats se sont retrouvés autour d'une même table pour la première fois depuis le début du conflit. La négociation a duré depuis plus de 5 heures au Ministère des transports, mais apparemment, le gouvernement n'a pas fléchi sur la question du statut des cheminots. La CGT-Cheminots a d'ailleurs déploré "la rigidification du dialogue" de la part d'un gouvernement qui "durcit encore le ton". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.