Grève SNCF : premières perturbations en région

Ce lundi 2 avril, vous étiez nombreux à rentrer d'un long week-end de Pâques. Certains ont dû partir plus tôt que prévu pour être sûr de trouver un train. D'autres ont déjà subi les premières perturbations dans les gares, comme à Montpellier où beaucoup de trains étaient complets. Ainsi, plusieurs voyageurs ont été bloqués à la gare alors qu'ils devaient rentrer pour travailler ce mardi 3 avril. Ces derniers ont donc réfléchi à d'autres solutions pour leurs trajets prévus ces prochaines semaines. On fait le point sur la circulation des trains avec notre journaliste, Samira El Gadir en direct depuis la Gare de Lyon. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.