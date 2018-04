Grève SNCF : une première journée de mobilisation réussie ?

Au terme de la première journée de grève à la SNCF, quel bilan peut-on dresser ? Les syndicats ont-ils réussi ce débrayage qu'ils préparaient depuis de longues semaines ? Ce mardi 3 avril, la compagnie ferroviaire a comptabilisé un peu plus d'un tiers de grévistes (33,9%), soit une mobilisation légèrement moins massive que celle du 22 mars (35,4%). Malgré ce chiffre, le mouvement des cheminots a eu un effet retentissant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.