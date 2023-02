Grève : vers une nouvelle journée de galère

La course avant l’arrêt des trains. La grève de la SNCF a débuté ce lundi soir à 19 heures, alors beaucoup de voyageurs se dépêchent pour ne pas se retrouver bloqués. Pour cette deuxième journée de grève en deux semaines, le trafic ferroviaire sera une nouvelle fois très perturbé. Seul un TGV sur trois circulera ce mardi, deux TER sur dix, et aucun intercités. Ce ne sera pas mieux en ville, avec des métros et RER au compte-gouttes à Paris, des bus au ralenti à Lille (Nord), et des trames à l’arrêt à Nice (Alpes-Maritimes). Côté aviation, un vol Air France sur dix sera annulé. Des difficultés de transport qui poussent beaucoup de Français à limiter leur déplacement. Cette coiffeuse à Rennes (Ille-et-Vilaine) n’aura qu’une poignée de clients ce mardi. De nombreuses classes seront vides demain. D’après les syndicats, la moitié des enseignants du public devrait faire grève. Le mouvement sera aussi suivi dans plusieurs municipalités partout au pays, comme ici à Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône). Aucun rendez-vous ce mardi pour renouveler ses papiers. Le maire sera gréviste, tout comme 80 % des employés municipaux. Ailleurs, d’autres services publics seront aussi fermés, les piscines, les bibliothèques, ou encore les salles de sport communales. TF1 | Reportage E. Payro, P. Geli, F. Couturon