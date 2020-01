Grèves à la SNCF et à la RATP : comment se faire rembourser ?

Les 2,5 millions de voyageurs qui empruntent régulièrement les transports en Île-de-France seront concernés par un remboursement intégral. Cela va coûter 200 millions d'euros à la SNCF et à la RATP. Pour se faire rembourser, il suffira d'aller sur une plateforme en ligne, mondedommagementnavigo.fr. La SNCF a annoncé que toutes les régions seront bientôt concernées par ces remboursements sur les trains régionaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.